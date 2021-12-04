Aylık 2 bin 300 Euro ( 35 bin TL) maaşla işçi alımı yapılıyor! Finlandiya Türkiye'den binlerce kişiye iş kapılarını araladı! İşte başvuru işlemleri! Ülkemizde binlerce fert yurt dışında kariyer yapmak için iş imkanlarını araştırıyor. Dünyanın refah düzeyi üst sıralarda olan ülkelerinden kabul edilen Finlandiya tarafınca bir açıklama yapılmış ve binlerce işçiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Ayrıca Finlandiya adaylara 2. 300 Euro (1 Euro: 15,50) yani 35.657,44 TL maaş vereceğini belirtmişti. Haberimizde Finlandiya işçi alımına ilişkin gerekli bilgilere yer verdik. İşte tüm merak edilenler...