Aylık 2 bin 300 Euro ( 35 bin TL) maaşla işçi alımı yapılıyor! Finlandiya Türkiye’den binlerce kişiye iş kapılarını araladı! İşte başvuru işlemleri!
Yurt dışında çalışmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Farklı ülkeler tarafından istihdam sorununu gidermek amacıyla işçi alım ilanları duyuruluyor. Bunlar arasında Finlandiya 30 bin kişilik işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Finlandiya 2. 300 Euro (1 Euro: 15,50) yani 35.657,44 TL maaş vereceğini belirtti. Finlandiya'ya iş başvurusu yapacak adaylar başvuru öncesi bazı noktalara dikkat ederse büyük avantaj sağlar. Oturma izni, çalışma izni evrakları gibi belgeleri hazır ederseniz sürecin büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor. Finlandiya'da iş imkanı sağlayan şirketler belgeleri tamamlanmış kişilere çok rahatlıkla iş olacağı sağlıyor. Bu kapsamda adaylar hangi kadrolara alım yapılacağını ve başvuru detaylarını merak edip araştırmaya başladı. Haberimizde gerekli bilgilere yer verdik. İşte Finlandiya işçi alımına dair merak edilenler...
Aylık 2 bin 300 Euro ( 35 bin TL) maaşla işçi alımı yapılıyor! Finlandiya Türkiye'den binlerce kişiye iş kapılarını araladı! İşte başvuru işlemleri! Ülkemizde binlerce fert yurt dışında kariyer yapmak için iş imkanlarını araştırıyor. Dünyanın refah düzeyi üst sıralarda olan ülkelerinden kabul edilen Finlandiya tarafınca bir açıklama yapılmış ve binlerce işçiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Ayrıca Finlandiya adaylara 2. 300 Euro (1 Euro: 15,50) yani 35.657,44 TL maaş vereceğini belirtmişti. Haberimizde Finlandiya işçi alımına ilişkin gerekli bilgilere yer verdik. İşte tüm merak edilenler...
Finlandiya'nın ülke genelinde personel ihtiyacı duyduğu sektörlerin başında elektronik geliyor. Elektronik ve yazılım alanında çok sayıda personel ihtiyacı olan ülke ayrıca bu alanda işçi konumunda çalışabilecek işçiler de arıyor.