Ayçiçek yağında indirim 36 TL'ye düştü! Kooperatif Marketleri 55 ürünü duyurdu! Tarım Kredi 16-31 Temmuz FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 Temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi yayımlandı. Kar amaçlı olmayan ve vatandaşların ucuz yolla alışveriş yapmalarını destekleyen bir şekilde 16-31 Temmuz tarihleri arasında indirimli ürünler sunmaya devam eden Kooperatif Marketleri Temmuz ayına özel yeni indirimlerini duyurdu. Bu hafta vatandaşlar temel ihtiyaç ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alma imkanı bulacaklar. İndirimli ürünler arasında et, süt, tuvalet kağıdı, yoğurt ve yağ gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16-31 Temmuz kataloğu.
16.07.2023 18:10 - Son Güncelleme: 16.07.2023 18:10
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Temmuz ayına özel güncel indirimli ürünler kataloğu açıklandı. 16-31 Temmuz tarihleri arasında, temel ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılamak için harika fırsatlar sizi bekliyor. Bu özel indirim döneminde yağ, süt, tuvalet kağıdı ve et gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerini ucuza alabilirsiniz! Böylece ailenizin günlük gereksinimlerini daha ekonomik bir şekilde karşılayabilir, bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu...