Ayçiçek yağında indirim 36 TL’ye düştü! Kooperatif Marketleri 55 ürünü duyurdu! Tarım Kredi 16-31 Temmuz FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Temmuz ayına özel güncel indirimli ürünler kataloğu açıklandı. 16-31 Temmuz tarihleri arasında, temel ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılamak için harika fırsatlar sizi bekliyor. Bu özel indirim döneminde yağ, süt, tuvalet kağıdı ve et gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerini ucuza alabilirsiniz! Böylece ailenizin günlük gereksinimlerini daha ekonomik bir şekilde karşılayabilir, bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu...