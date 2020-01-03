Avrupa'nın en uzunu olacak! Dev projenin üçte ikisi tamamlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı devam ediyor. Yüzde 65'i biten tünel inşaatının, gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.
03.01.2020 13:11
- Son Güncelleme: 03.01.2020 13:13
Tamamlandığında dünyanın en uzun 2, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların üçte ikisi tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak.
Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.
17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy'den başlayıp Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.
Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 65'e tekabül eden 18,64 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da 12,57 kilometrelik kısım tamamlandı.