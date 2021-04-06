ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...

Kafe ve restoran çalışanlarına 1500 TL pandemi desteği müjdesi! Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapalı kalacak ve çalışanların bu dönemde mağdur olmaması için para desteği verilecek. Geçtiğimiz tarihlerde yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kafe, restoran, lokanta çalışanlarını ilgilendiren müjdenin detayları da verildi. İşte 1500 TL destek hakkında merak edilen bilgiler!