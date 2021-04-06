ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...
Pandemi döneminde gelirleri azalan vatandaşlara binlerce lira ödeme yapılıyor. 3. faz pandemi destek ödemeleri devam ederken çalışanlara da binlerce lira destek veriliyor. Ramazan ayında kapalı olacak kafe ve restoranlar çalışanlarına 1500 TL destek verilecek. Çalışanlar ödemeleri ATM'ler üzerinden alabilecek. Çalışanlara ayrıca sigorta prim desteği de sağlanacak. Konuyla ilgili kanun teklifi geçtiğimiz günlerde verilmişti.
Kafe ve restoran çalışanlarına 1500 TL pandemi desteği müjdesi! Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapalı kalacak ve çalışanların bu dönemde mağdur olmaması için para desteği verilecek. Geçtiğimiz tarihlerde yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kafe, restoran, lokanta çalışanlarını ilgilendiren müjdenin detayları da verildi. İşte 1500 TL destek hakkında merak edilen bilgiler!
1500 TL DESTEK VERİLECEK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.