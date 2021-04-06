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ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...

Pandemi döneminde gelirleri azalan vatandaşlara binlerce lira ödeme yapılıyor. 3. faz pandemi destek ödemeleri devam ederken çalışanlara da binlerce lira destek veriliyor. Ramazan ayında kapalı olacak kafe ve restoranlar çalışanlarına 1500 TL destek verilecek. Çalışanlar ödemeleri ATM'ler üzerinden alabilecek. Çalışanlara ayrıca sigorta prim desteği de sağlanacak. Konuyla ilgili kanun teklifi geçtiğimiz günlerde verilmişti.

06.04.2021 16:36 - Son Güncelleme: 06.04.2021 16:36
ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...

Kafe ve restoran çalışanlarına 1500 TL pandemi desteği müjdesi! Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapalı kalacak ve çalışanların bu dönemde mağdur olmaması için para desteği verilecek. Geçtiğimiz tarihlerde yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kafe, restoran, lokanta çalışanlarını ilgilendiren müjdenin detayları da verildi. İşte 1500 TL destek hakkında merak edilen bilgiler!

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ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...

1500 TL DESTEK VERİLECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması teklifin içerisinde yer alıyor.

ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan ekonomi için yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi şu maddeleri içeriyor:

Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması.

ATM'den 1500 TL paranızı alabilirsiniz! Çalışanlara pandemi desteği! Binlerce kişi faydalanacak...

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması.