15.000 TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası devam ediyor! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi!
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi! Koronavirüs salgını 2020 senesinden bu yana devam ediyor. Salgının ne zaman biteceği mevzusunda spekülasyonlar devam ederken pandemi önlemleri sebebiyle bir hayli vatandaşın mali durumları oluşmaya başladı. Bunun üzerine bankalar acil nakit lüzumu olan kişilere basit kullanabilecekleri kredi kampanyaları tertip etmeye başladı. Bu kredi kampanyaları çok cazip ödeme alternatifleri sunuyor. En çok merak edilen kredi kampanyalardan biri de 15.000TL anında kazanç dokümansız şekilde alabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların en merak ettikleri detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Koronavirüs salgını 2020 yılından bu yana devam ediyor. Salgının ne zaman biteceği konusunda spekülasyonlar devam ederken pandemi tedbirleri nedeniyle birçok vatandaşın mali sıkıntıları oluşmaya başladı. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir.
15.000 TL Anında Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankaların Koşulları
Akbank: Kendi müşterilerine online başvuru kanalı ile kredi tutarı müşterilerinin hesabına aktaran banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olmasını istiyor.3 ay erteleme ve 60 ay vade seçeneği olan kredi başvurusu Akbank Direkt uygulamasından yapılıyor.