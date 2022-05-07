📣2022 Mayıs ayı Milli Emlak arsa satış ilanları! 🔊Uygun fiyatlı arsa arayanlar dikkat! 📌3 bin TL'ye imarsız arsa alabilmeniz mümkün!

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar özellikle arsa fiyatlarını yakından takip ediyor ve bütçeye uygun olanını satın almak istiyor. İmarlı ya da imarsız fark etmeksizin pek çok şehirde arsa bulabilmek mümkün, üstelik 3 bin TL'ye alabiliyorsunuz. 2022 Mayıs ayı Milli Emlak arsa satış ilanları haberimizde yer alıyor, güncel ilanları listeleyerek bütçeniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Sadece arsa değil ham toprak, mesken, tarla, bina seçenekleri de yer alıyor ve fiyatlar, metrekareler değişkenlik gösteriyor.