ASHB az önce açıkladı: Bu illerde yaşayanlara 2.706 TL yatırıldı! 7’den 70’e 18’den 75 yaşa kadar herkese veriliyor! PTT’ye kimliğiyle giden parasını alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mayıs ayı evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım parası ne kadar, kimler başvuru yapabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş olduğu yardım modellerinden birisi olan evde bakım yardımına ilişkin ayrıntıları paylaştı.