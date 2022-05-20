ASHB az önce açıkladı: Bu illerde yaşayanlara 2.706 TL yatırıldı! 7'den 70'e 18'den 75 yaşa kadar herkese veriliyor! PTT'ye kimliğiyle giden parasını alacak!
Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde evde hastası olan vatandaşlara, hastaların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile nakit yardımı hizmeti sunmaktadır. 15 Mayıs tarihi itibari ile hesaplara yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı, ilgili yardımdan yararlanmayan ve evde hastası olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mayıs ayı evde bakım paraları yattı mı? Evde bakım parası ne kadar, kimler başvuru yapabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş olduğu yardım modellerinden birisi olan evde bakım yardımına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evde Bakım Yardımı Nedir?
Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ve diğer vatandaşlara sunduğu sosyal yardım hizmetleri sayesinde ülkede yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde evde bakım maaşı hizmeti sunmaya devam ediyor.
Dün itibari ile toplamda 34 ile mayıs ayı yardım paralarını yatırmış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili yardımdan henüz yararlanmayan vatandaşlar için sosyal model ayrıntılarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yardım modellerinden birisi olan evde bakım yardımı, bakıma muhtaç olan ve evde bakılan hastaların bakımlarının giderilmesi için geliştirilmiş olan yardım modellerinden birisidir.