Asgari ücrette yeni gelişme! Asgari ücrete 250 liralık katkı sağlayacak
Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken her gün asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. İşçi ve işveren yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata vardı. 5 puanlık indirim gündemde. Bu düzenleme asgari ücrete 250 liralık katkı sağlayacak.
Asgari ücrette yapılan üç toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde çalışılıyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi diliminin düzeltilmesi, SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi başta olmak üzere taraflardan gelen bütün öneriler üzerinde duruyor.
İşçi ve işveren, yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu düzenleme ücrete 250 liralık katkı sağlayacak.
NET ÜCRET ARTACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor.
İşçi ve işverenin yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime odaklandığı belirtiliyor.