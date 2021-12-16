%5 artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar! 3'lü zam müjdesi! 17.6 milyon emekli, memur, memur emeklisine ek zam kapıda görünüyor!

Emekli, memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak olan zam tutarının belli olmasını bekliyor. Aynı zamanda emekliler başta olmak üzere yeni talepler de iletiliyor. Memur ve memur emeklilerine yapılan son hesaplamalara göre %5 toplu sözleşme artışı ve ek zam görünüyor. Yeni yıla adım adım yaklaşılırken elbette bu süreçte yeni hesaplamalar ve zam formülleri de konuşuluyor. Emekliler, memurlar ve memur emeklileri maaşlarında iyileştirme yaşatacak taleplerini teker teker sunuyor. Yaklaşık 17.6 milyonun büyük bir heyecanla beklediği zamlı maaşlar 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak.