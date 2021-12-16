%5 artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar! 3'lü zam müjdesi! 17.6 milyon emekli, memur, memur emeklisine ek zam kapıda görünüyor!
3'lü zam müjdesi! 17.6 milyon emekli, memur, memur emeklisine ek zam kapıda görünüyor! %5 artış, enflasyon farkıyla hesaplanan örnek maaşlar... Emekli, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak zam tutarına çevrildi. Bu ay gündemde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret ve 3600 ek gösterge gibi konularla ilgili görüşmeler yapılıyor ve komisyonlar çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Bu süreçte de emekli, memur ve memur emeklileri de maaşlarını iyileştirecek önerilerini iletiyor. Tüm merak edilen soruların yanıtları 3 Ocak'ta netlik kazanacak.
Emekli, memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak olan zam tutarının belli olmasını bekliyor. Aynı zamanda emekliler başta olmak üzere yeni talepler de iletiliyor. Memur ve memur emeklilerine yapılan son hesaplamalara göre %5 toplu sözleşme artışı ve ek zam görünüyor. Yeni yıla adım adım yaklaşılırken elbette bu süreçte yeni hesaplamalar ve zam formülleri de konuşuluyor. Emekliler, memurlar ve memur emeklileri maaşlarında iyileştirme yaşatacak taleplerini teker teker sunuyor. Yaklaşık 17.6 milyonun büyük bir heyecanla beklediği zamlı maaşlar 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN...
Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı yükseliyor. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklileri için ayrıca sosyal refah düzenlemesi yapılacak.
NE KADAR YAPILACAK?
Bu yılın ikinci yarısında 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı yüzde 7.48 oldu.