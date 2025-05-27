Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılırken, 2024'te böyle bir artış gerçekleşmedi. Bu yıl hem işçiler hem de işverenler, asgari ücrete ara zam yapılma konusunu yakından takip ediyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılır? İşte konuya dair açıklamalar…

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA SON DURUM Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede önemli mesajlar verdi.

Bakan Işıkhan, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken." ifadesine yer verdi.

"SATIN ALMA GÜCÜNÜ KORUMAK ZORUNDAYIZ" "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."