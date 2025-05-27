SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

2025 Temmuz ayı asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Birçok kişi, "Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" sorularını araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar? 2025 Temmuz asgari ücret yüzde kaç zam olacak? İşte son durum.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:08
Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılırken, 2024'te böyle bir artış gerçekleşmedi. Bu yıl hem işçiler hem de işverenler, asgari ücrete ara zam yapılma konusunu yakından takip ediyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılır? İşte konuya dair açıklamalar…

Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA SON DURUM

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede önemli mesajlar verdi.

Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

Bakan Işıkhan, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken." ifadesine yer verdi.

Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

"SATIN ALMA GÜCÜNÜ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."

Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

"Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti." ifadelerine yer verdi.

Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre, net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, Yapay zeka)

Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?
Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?
Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?
Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?
Asgari ücrete ara zamda son durum! 2025 Temmuz ayında ara zam olacak mı?