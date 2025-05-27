6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

Borsada temettü sezonu hız kesmeden devam ediyor. 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Borsa İstanbul'da işlem gören altı önemli şirket, yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.
🗓️ 28 MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ
İşte yarın temettü dağıtacak şirketler, ödeme miktarları ve detayları:
🔹 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)
Brüt Temettü: 0,22 TL
Net Temettü: 0,187 TL
Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025
🔹 Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Brüt Temettü: 6,9040087 TL
Net Temettü: 5,8684073 TL
Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025
🔹 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)
Brüt Temettü: 5,1327426 TL
Net Temettü: 4,3628312 TL
Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025
🔹 Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS)
Brüt Temettü: 2,0082256 TL
Net Temettü: 1,7069917 TL
Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025
🔹 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) (2. Taksit)
Brüt Temettü: 0,80 TL
Net Temettü: 0,80 TL
Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025
💼 YATIRIMCILAR NE YAPMALI?
Temettü almaya hak kazanmak için yatırımcının 27 Mayıs 2025 (bugün) seans kapanışına kadar ilgili hisselere sahip olması gerekiyor. 28 Mayıs'tan itibaren "temettü düzeltilmiş fiyatla" işlem görecek olan hisseler, yatırımcılara aynı zamanda temettü sonrası oluşacak fiyat hareketleri açısından da fırsat ve risk barındırıyor.