SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yatırımcılarına sunduğu temettü ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü tam 6 farklı şirket, hisse sahiplerine nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 19:38
6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

Borsada temettü sezonu hız kesmeden devam ediyor. 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Borsa İstanbul'da işlem gören altı önemli şirket, yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

🗓️ 28 MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

İşte yarın temettü dağıtacak şirketler, ödeme miktarları ve detayları:

🔹 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)

  • Brüt Temettü: 0,22 TL

  • Net Temettü: 0,187 TL

  • Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

🔹 Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

  • Brüt Temettü: 6,9040087 TL

  • Net Temettü: 5,8684073 TL

  • Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

🔹 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

  • Brüt Temettü: 5,1327426 TL

  • Net Temettü: 4,3628312 TL

  • Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

🔹 Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

  • Brüt Temettü: 1,3586910 TL

  • Net Temettü: 1,1548873 TL

  • Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

🔹 Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS)

  • Brüt Temettü: 2,0082256 TL

  • Net Temettü: 1,7069917 TL

  • Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

🔹 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) (2. Taksit)

  • Brüt Temettü: 0,80 TL

  • Net Temettü: 0,80 TL

  • Hak Kullanım Tarihi: 28 Mayıs 2025

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

💼 YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Temettü almaya hak kazanmak için yatırımcının 27 Mayıs 2025 (bugün) seans kapanışına kadar ilgili hisselere sahip olması gerekiyor. 28 Mayıs'tan itibaren "temettü düzeltilmiş fiyatla" işlem görecek olan hisseler, yatırımcılara aynı zamanda temettü sonrası oluşacak fiyat hareketleri açısından da fırsat ve risk barındırıyor.

6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

📊 TEMETTÜ YATIRIMI NE SAĞLAR?

Temettü ödemeleri, hisse senedi yatırımının sadece fiyat artışıyla değil, aynı zamanda düzenli nakit akışıyla da kazanç sağlayabileceğini gösteriyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar için temettü geliri, portföyde istikrar sağlayan bir unsur olabilir.

Fotoğraflar:AA