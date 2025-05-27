6 şirketten temettü ödemesi müjdesi! Bu hisse sahipleri dikkat! Hangi şirket ne kadar ödeyecek?

💼 YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Temettü almaya hak kazanmak için yatırımcının 27 Mayıs 2025 (bugün) seans kapanışına kadar ilgili hisselere sahip olması gerekiyor. 28 Mayıs'tan itibaren "temettü düzeltilmiş fiyatla" işlem görecek olan hisseler, yatırımcılara aynı zamanda temettü sonrası oluşacak fiyat hareketleri açısından da fırsat ve risk barındırıyor.