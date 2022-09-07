Asgari ücrete 7.500 TL, Emekliye 5.432 TL, Memura 10.644 TL ZAM! Ocak 2023 maaşları kalem kalem hesaplandı! 6 aylık enflasyon zammı + %8 ek ödeme...

Ocak 2023 Asgari ücret, memur ve emekliler kaç TL maaş alacak? Sorusu son günlerde sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son açıklama da vatandaşları heyecanlandırdı. Erdoğan, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." dedi. Peki, Ocak'ta asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş zammı alacak? İşte hesaplamalar...