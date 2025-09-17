PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret net brüt zam hesabı 2026 | Ocak ayı asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Toplantı takvimi açıklandı mı?

2026 yılının ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücret zammı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Bu veriler ışığında yapılacak değerlendirmeler milyonlarca çalışan için kritik bir rehber olacak.

Çalışanlar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler 2026 Ocak ayında uygulanacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Yıl sonu enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılarla yeni ücret miktarı netleşecek.

Komisyon Toplantıları Aralıkta Başlıyor

2026 yılı için asgari ücret belirleme süreci Aralık 2025'te başlayacak. 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşuyor. Komisyon, genellikle dört oturum gerçekleştirerek yeni asgari ücreti belirliyor.

Toplantılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Sonuçların aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

2025 Yılında Asgari Ücrette Son Durum

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile asgari ücrette önemli bir artış sağlanmıştı:

Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL

Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL

İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL

2025'te uygulanan zam oranı yıllık bazda %30 seviyesinde gerçekleşmişti.