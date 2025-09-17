Asgari ücret net brüt zam hesabı 2026 | Ocak ayı asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Toplantı takvimi açıklandı mı?
2026 yılının ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücret zammı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Bu veriler ışığında yapılacak değerlendirmeler milyonlarca çalışan için kritik bir rehber olacak.
