Konut kredisi yapılandırmasından kim ne kadar yararlanacak? İşte çektiğiniz krediye göre yapılandırma miktarı
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası daha önce konut kredisi çekmiş olan müşterilerine yapılandırma fırsatı sundu. Mevcut olarak 500 bin liraya kadar kredi borcu bulunan vatandaşlar, kredilerini yüzde 0,99 faiz oranından yapılandırabilecek. Peki bu yapılandırma fırsatından kim ne kadar faydalanabilecek? İşte borcunuza göre ödeyeceğiniz yeni taksit miktarları...
30.09.2019 12:17
- Son Güncelleme: 30.09.2019 12:17
Kamu bankaları daha önceden yüksek faizle konut kredisi kullananlara yönelik yapılandırma imkanı getirdi.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kullanılan konut kredilerinde yapılandırma faiz oranı yüzde 0.99 olarak baz alınacak. 500 bin liraya kadar olan kredilerde faiz yüzde 0.99'a sabitlenecek.
Daha önceden 100 bin lira için yüzde 1.25 ile 60 ay vade için kredi çekilse aylık ödeme tutarı 2378 lira olurken, 120 ay vade ile çekilse aylık ödemesi 1613 lira oluyordu.
Yine 100 bin lira için 1.49 ile konut kredisi çekilse ve 60 ay vade için aylık ödeme 2.532 lira olurken 120 ay için taksit ise 1794 lira oluyordu.
Şimdi ise 100 bin lira kredi için 60 ay vadede taksit olarak 2218 lira ödenirken 120 ay için ise aylık 1420 lira ödeme yapılacak.