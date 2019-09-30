Konut kredisi yapılandırmasından kim ne kadar yararlanacak? İşte çektiğiniz krediye göre yapılandırma miktarı

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası daha önce konut kredisi çekmiş olan müşterilerine yapılandırma fırsatı sundu. Mevcut olarak 500 bin liraya kadar kredi borcu bulunan vatandaşlar, kredilerini yüzde 0,99 faiz oranından yapılandırabilecek. Peki bu yapılandırma fırsatından kim ne kadar faydalanabilecek? İşte borcunuza göre ödeyeceğiniz yeni taksit miktarları...

30.09.2019 12:17 - Son Güncelleme: 30.09.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





