29 Haziran BRENT petrol varil fiyatı canlı! MAZOTA 2,50 TL İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Opet, Shell, BP yakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent Petrol ve dolar fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisini arttırdı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre yarından itibaren mazota indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 2,50 TL indirim bekleniyor. Bu gelişmelerin arkasından araç sahipleri tarafından, "1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Opet, Shell, BP yakıt fiyatları ne kadar oldu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte akaryakıt indirimine dair son gelişmeler haberimizde...