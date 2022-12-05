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Haberler Ekonomi Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur'luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...

Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur'luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...

Emekli promosyonu vatandaşların gündeminde sıklıkla yer almaya başladı. Aralık ayında da bankalar değişen oranlarda promosyon fırsatı sunmaya devam ediyor. Peki hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte banka promosyon ödemeleri haberimizde!

takvim.com.tr
05.12.2022 11:54 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:54
Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur’luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekliler promosyon ödemelerini merak edip araştırmaya başladı. Bankalar promosyon miktarlarını 8.000 TL'ye kadar yükseltti. Ek ödemelerle birlikte 10.000 TL'yi aşmaya başladı. Promosyonların aydan aya yükselmesi, taahhüdü süren emeklileri de 'Ben bu imkanlardan nasıl yararlanırım?' telaşına sürüklemeye başladı. İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları ve banka banka Aralık promosyon ödeme miktarları 2022!

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Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur’luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR BELİRLENDİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz Kasım ayında emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Buna göre, emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur’luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur’luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...

HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur’luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...

PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?

Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.

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