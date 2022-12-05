Aralıkta promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur'luya 13.000 TL ödeme! Maaşı 3.500, 3.800, 4.000 TL olan emeklilere...
Emekli promosyonu vatandaşların gündeminde sıklıkla yer almaya başladı. Aralık ayında da bankalar değişen oranlarda promosyon fırsatı sunmaya devam ediyor. Peki hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte banka promosyon ödemeleri haberimizde!
Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekliler promosyon ödemelerini merak edip araştırmaya başladı. Bankalar promosyon miktarlarını 8.000 TL'ye kadar yükseltti. Ek ödemelerle birlikte 10.000 TL'yi aşmaya başladı. Promosyonların aydan aya yükselmesi, taahhüdü süren emeklileri de 'Ben bu imkanlardan nasıl yararlanırım?' telaşına sürüklemeye başladı. İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları ve banka banka Aralık promosyon ödeme miktarları 2022!
EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR BELİRLENDİ!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz Kasım ayında emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.
Buna göre, emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.