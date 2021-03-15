Araç alacaklar dikkat! Bu fırsat kaçmaz! İşte en ucuz sıfır otomobiller!
Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi ikinci el araç fiyatlarında rekor kırılmasına neden oldu. Araç sahibi olmak isteyenler ise ne ikinci el ne de sıfır araç alabildiler. Hal böyle olunca otomobil sahibi olmak isteyenler en ucuz araç araştırmasına girdi. Otomobil markaları 2021 yılı kampanya listesini güncelledi. İşte en ucuz otomobiller…
15.03.2021 14:37
- Son Güncelleme:
En ucuz sıfır arabalar nedir, fiyatları ne kadar? Uygun fiyatlı sıfır araç modelleri hangileri? Bunlar ve benzeri birçok sorunun cevapları bu listemizde yer alıyor. 2021 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar listemizde geçtiğimiz aya göre farklılıklar bulunuyor. Bazı modeller ilk kez listeye dahil edilirken, bazıları ise satıştan çıkarılmış durumda.