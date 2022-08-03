Araba fiyatları 40.000 TL birden DÜŞTÜ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlar araştırmaya devam ediyor. Yeni alınan kararla eş güdümlü birtakım markaların bazı modellerinde fiyatların bir oran gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi. İşte Ağustos 2022 güncel ucuz araba fiyatları!