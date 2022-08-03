Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Araba fiyatları 40.000 TL birden DÜŞTÜ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Araba fiyatları 40.000 TL birden DÜŞTÜ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Güncel sıfır ve 2. el araba fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Araba almak isteyen milyonlarca kişi ÖTV haberi sonrası heyecana kapıldı. Geçtiğimiz günlerde ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki bıraktı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttı. Ağustos ayıyla birlikte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ucuz araba fiyat listesi 2022!

takvim.com.tr
03.08.2022 13:27 - Son Güncelleme: 03.08.2022 13:27
Araba fiyatları 40.000 TL birden DÜŞTÜ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlar araştırmaya devam ediyor. Yeni alınan kararla eş güdümlü birtakım markaların bazı modellerinde fiyatların bir oran gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi. İşte Ağustos 2022 güncel ucuz araba fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba fiyatlarında 15.000 TL birden DÜŞÜŞ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Otomobil alacak herkesi yakından ilgilendiriyor. İkinci el araba ve sıfır araba fiyatlarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Resmen belli oldu.

Araba fiyatlarında 15.000 TL birden DÜŞÜŞ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi.

Araba fiyatlarında 15.000 TL birden DÜŞÜŞ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175 seviyesinde belirlendi.

Araba fiyatlarında 15.000 TL birden DÜŞÜŞ! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları! Evdeki hesap çarşıya uydu

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 14,9, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azalış gösterdi.

SON DAKİKA