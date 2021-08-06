Araba almanın tam zamanı! Yüzde 70 nakit alarak 2. el otomobil alabilirsiniz! 120.000 TL’ye kadar olanlar için 48 ay vade seçeneği
İş Bankası araba alabilmek isteyen vatandaşlara sıfır ve ikinci el taşıt kredisi veriyor. Banka sıfır vasıta alacaklarda kefil koşulu aramazken, ikinci el vasıta alırken ise kefil koşulu aranabileceğini bildirdi. Bankadan ikinci el taşıt kredisi alabilmek isteyenlerin şubelerden, internet şubesinden ya da telefon şubesinden başvuruları kabul edilecek. İş Bankası taşıt kredisini 1.65 faiz seviyesi ile veriyor. Taşıt kredisi sıfır km veya ikinci el araç alımlarınız için kullanabileceğiniz bir tüketici kredi türüdür. Taşıt kredisini sadece taşıt alırken kullanabilirsiniz. Taşıt Kredisi aldığınız zaman alacağınız taşıta rehin koyulur.
06.08.2021 08:25
- Son Güncelleme: 06.08.2021 08:25
Peş peşe açıklama yapıldı. Araba almak isteyen milyonlara güzel haber geldi. İş Bankası araba satın alabilmek isteyenler amacıyla açıkladı. Banka ikinci el taşıt alabilmek isteyenlere kullandırılacak kredi sayısını duyurdu. Buna göre, 0-120.000 TL aralığında olan ikinci el arabalar amacıyla %70'i kadar taşıt kredisi kullandırılabiliyor.
•300.000,01-750.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u,
•750.000,01-1.500.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.