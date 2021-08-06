Araba almanın tam zamanı! Yüzde 70 nakit alarak 2. el otomobil alabilirsiniz! 120.000 TL’ye kadar olanlar için 48 ay vade seçeneği

Peş peşe açıklama yapıldı. Araba almak isteyen milyonlara güzel haber geldi. İş Bankası araba satın alabilmek isteyenler amacıyla açıkladı. Banka ikinci el taşıt alabilmek isteyenlere kullandırılacak kredi sayısını duyurdu. Buna göre, 0-120.000 TL aralığında olan ikinci el arabalar amacıyla %70'i kadar taşıt kredisi kullandırılabiliyor.