Aman baltayı taşa vurmayın! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek!

Birçok kadın çalışan, doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalmaktadır. Bu durum, hem emeklilik yaşının gecikmesine hem de prim gün sayısının azalmasına neden olmaktadır. Doğum borçlanması, bu mağduriyetleri gidermek için sunulan bir fırsattır.