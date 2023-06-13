Altını olan kuyumculara akın ediyor! 49 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Gram altın için ise İslam Memiş, fiyat hareketlerini yorumladı. Fiziki tarafta gram altının 1.478 TL ile 1.490 TL arasında olduğunu belirten Memiş, şu anda beklemeyi tercih ettiğini dile getirdi. Memiş, 1.450 TL ve daha altındaki rakamlar için bekleme kararını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, gram altının yıl içinde 1.550 TL seviyesine ulaşacağı öngörüsünü koruduğunu ve seçim öncesi ve sonrasındaki fiyat hareketlerini başarılı bir şekilde tahmin ettiğini belirtti. Memiş, dolar kurunun serbest bırakılmasıyla birlikte 1.550 TL hedefini 1.650 TL'ye yükseltmeyi düşündüklerini ve Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.