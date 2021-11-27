Altın yorumları son dakika: Altın fiyatlarında gelgitler yaşanıyor! Altın ters köşe yaptı! Tek bir gram bile… 2022 yılında çeyrek ve gram altın en az...

Altın fiyatları günün en çok konuşulan konularından birisi oluyorken; güne ters köşe yaparak başlayan altın, şoke etti. Birkaç gündür düşmeye başlayan altın yeniden yükselmeye başladı. Bir tek gram bile kendi tarihi rekorunu kırdı ve son halini aldı! Peki, neler oluyor? Altın fiyatları ile alakalı son gelişmeler... 2021 senesine 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira düzeyi öneme alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üstünde kazanç sağladı. Kasım ayındaki sayılar öneme alındığında ise gram altın yüzde 40'ın üstünde yükselerek ilgi çekti.