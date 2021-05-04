12 bin 37 lira katkı sağlanıyor! Çeyiz desteği ödemesinde tutar artacak! Ayda en fazla...

Günümüzde evlenmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce genç vatandaşlar bulunuyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekiyor.

04.05.2021 07:18 - Son Güncelleme: 04.05.2021 07:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





