Altın fiyatlarında son dakika o durum resmen başladı! O ay işaret edildi! Vatandaşlar kuyumculara akın etti! 10 gr bilezik ve altın fiyatı bugün ne kadar?

Yeni haftaya 1810 dolar seviyesinden başlayan ons altın, piyasada mühim bir fiyatlama olmamasına karşın sabah saatlerinde 1786 dolar oranına kadar geriledi.

Ons altın piyasalarda güvenilir liman olarak bilinir; lakin her devre bu özelliğini taşımıyor. Örneğin, son iki haftada piyasalarda riskli varlıklarda sert düşüşler yaşanırken ons altın yükselemedi; aksine baskı altında kaldı. Dolar endeksindeki kısmi geri çekilme ve ABD borsalarındaki kısmi toparlanma ise, ons altını son zamanlarda baskı altında tuttu. Bu hal bize korelasyonların devre devre bozulduğunu gösteriyor.