Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı?

Altın fiyatları, tarihinin en yüksek seviyelerine doğru hızla ilerliyor. Ons altın 1986 dolara kadar yükselirken gram altın, ons altının desteğiyle rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu durum, yatırımcıları altın fiyatları hakkında araştırmalar yapmaya sevk ediyor. Güncel olarak gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...