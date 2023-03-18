Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı?

Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı?

Son zamanlarda altın fiyatları, tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, birçok kişinin altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu makalede, bugünün altın fiyatları hakkında güncel bilgiler sunacağız. Bugün gram altın fiyatı,1216 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişin nedeni, dünya genelindeki belirsizlikler ve küresel ekonomik koşulların bozulmasıdır. Çeyrek altın fiyatı ise 2017 TL'dir.

18.03.2023 12:32 - Son Güncelleme: 18.03.2023 12:32
Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı? 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları, tarihinin en yüksek seviyelerine doğru hızla ilerliyor. Ons altın 1986 dolara kadar yükselirken gram altın, ons altının desteğiyle rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu durum, yatırımcıları altın fiyatları hakkında araştırmalar yapmaya sevk ediyor. Güncel olarak gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı? 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altın fiyatlarını destekliyor. Altının onsu kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması da altın fiyatlarını etkiliyor.

Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı? 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Yatırımcılar Neden Altına Yöneldi?

Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatları da yükseliyor.

Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı? 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın Fiyatlarındaki Kritik Tarih: 22 Mart

22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı.

Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı? 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

İslam Memiş'te Açıklama Yaptı

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişleri değerlendirdi ve gram altın için 1.200 TL'yi gördüğünü ve yükseliş trendinin başladığını açıkladı.

SON DAKİKA