Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 4 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı?
Son zamanlarda altın fiyatları, tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, birçok kişinin altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu makalede, bugünün altın fiyatları hakkında güncel bilgiler sunacağız. Bugün gram altın fiyatı,1216 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişin nedeni, dünya genelindeki belirsizlikler ve küresel ekonomik koşulların bozulmasıdır. Çeyrek altın fiyatı ise 2017 TL'dir.
Altın fiyatları, tarihinin en yüksek seviyelerine doğru hızla ilerliyor. Ons altın 1986 dolara kadar yükselirken gram altın, ons altının desteğiyle rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu durum, yatırımcıları altın fiyatları hakkında araştırmalar yapmaya sevk ediyor. Güncel olarak gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?
ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altın fiyatlarını destekliyor. Altının onsu kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması da altın fiyatlarını etkiliyor.
Yatırımcılar Neden Altına Yöneldi?
Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatları da yükseliyor.
Altın Fiyatlarındaki Kritik Tarih: 22 Mart
22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı.