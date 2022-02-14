Altın fiyatları zıvanadan çıktı; Nokta konuldu! Altın artık son eşikte! Sınırı aşınca.... Gram, çeyrek ve 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL?

ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı yapması ve ardından ABD Ulusal Emniyet Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemesi dünyada 'savaşa hazırlık' olarak yorumlandı. Peş peşe gelen açıklamalar ardından piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Kritik açıklamalar evveli 1840 dolar civarında hareket eden altının ons fiyatı, ardından 'güvenli liman' etkisinin çalışmasıyla 1865 dolar oranına kadar yükseldi. Altının ons fiyatı böylelikle, 19 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi görerek 3 ayın zirvesine ulaşırken; haftayı 1861 dolar civarından tamamladı. Yeni haftada gözler Rusya-Ukrayna cephesinden gelecek yeni gelişmelerde olacak.