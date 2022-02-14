Altın fiyatları zıvanadan çıktı; Nokta konuldu! Altın artık son eşikte! Sınırı aşınca.... Gram, çeyrek ve 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL?
Gram, çeyrek ve 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL? Sorusu herkesin gündeminde. Altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan aşağı yönlü hareket bir anda tersine döndü. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatları 808 liraları gördü. Altın fiyatları Saat 09.25 itibariyle gram altın 808,22 TL, çeyrek altın 1.334,00 TL, cumhuriyet altını 5 bin 315,00 TL , yarım altın ise 2 bin 667,00 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı, Ukrayna krizi ile alakalı ABD ve Rusya doğrultusunda gelen açıklamalarla sert yükselirken; 3 ayın zirvesine tırmandı. Yeni haftada piyasaların gözü kulağı Fed doğrultusundan gelebilecek açıklamalarda ve ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde olacak.
ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı yapması ve ardından ABD Ulusal Emniyet Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemesi dünyada 'savaşa hazırlık' olarak yorumlandı. Peş peşe gelen açıklamalar ardından piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Kritik açıklamalar evveli 1840 dolar civarında hareket eden altının ons fiyatı, ardından 'güvenli liman' etkisinin çalışmasıyla 1865 dolar oranına kadar yükseldi. Altının ons fiyatı böylelikle, 19 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi görerek 3 ayın zirvesine ulaşırken; haftayı 1861 dolar civarından tamamladı. Yeni haftada gözler Rusya-Ukrayna cephesinden gelecek yeni gelişmelerde olacak.
ALTINDAN FED TEPKİSİ
Perşembe günü belirtiler ve beklentilerin üstünde gelen ABD Ocak ayı enflasyon verisi ardından küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, ons altın fiyatı sert dalgalanmıştı. ABD 10 senelik tahvil faizleri ise 2019 senesinden bu yana ilk defa yüzde 2 düzeyinin üstüne çıkarken; ardından yüzde 2 seviyenin altına geriledi.
40 senenin zirvesini yenileyen ABD enflasyon rakamları ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısından 0,50 baz puan faiz artırım beklentisi kuvvetlendi. Fed'in agresif bir sıkılaşmaya gitmesi, ons altın fiyatları yönünden negatif olurken; dolar endeksi ve ABD 10 senelik tahvil faizleri yönünden pozitif algılanır.
GRAM ALTIN FİYATI
Ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, gram altın fiyatlarını da destekledi. Gram altın fiyatı, haftaya 787 lira seviyesinden başlarken; haftanın son prosedür gününde, Türkiye piyasalarının kapalı bulunduğu saatte uluslararası piyasalarda 810 lira oranına kadar yükseldi. Gram altın haftayı ise, 807 lira seviyesinden tamamladı.
ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?
Altın ONS alış fiyatı: 1.861,00 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.861,54 Dolar
Gram altın alış fiyatı: 808,01 TL
Gram altın satış fiyatı: 808,22 TL