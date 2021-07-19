Altın fiyatları son dakika allak bullak oldu! Altında o durum resmen gerçekleşti! Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ve gram altın fiyatı canlı...

Altın, gündemin en merak edilen konularından birisidir. Binlerce insan Google gibi arama motorlarına "Altın fiyatları ne kadar?", "Altın fiyatı", "Çeyrek altın fiyatı", "Gram altın ne kadar" gibi sorguları yazarak öğrenmek ister. Güne dibe çakılarak başlayan altın son bir haftanın düşük fiyatını adeta aldı. Gün içersinde alım ve satım yapacaklara özel olarak hazırladığımız yazı içersinde sizlerde güncel bir şekilde altın fiyatlarını öğrenebilir; yatırımlarınızı ona göre şekillendirebilirsiniz. Şimdilerde düşük seyreden altının yılsonunda ise iki katına çıkacağına işaret edilip; yatırımcının altını bozdurmak amacıyla biraz daha beklemesi gerekliliğini vurguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?