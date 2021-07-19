Altın fiyatları son dakika allak bullak oldu! Altında o durum resmen gerçekleşti! Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ve gram altın fiyatı canlı...
Altın fiyatları son dakika kafaları karıştırdı! Haziran ayından beri düşük seyreden altın fiyatlarının; biraz daha düşmesi ise yerden toplanacak duruma getirecek. Yatırımcısını uzun vadede memnun eden altın, kısa vadede ise zarar oranını artırır. Gün içersindeki alım ve satımdan büyülenen altının belli saatler arasında değişik fiyatlara satıldığını da görülür bir gerçektir. Küresel altın fiyatları, geçen hafta 1.830 doların üstünü gördükten sonra gerilerken gram altın bayram tatili öncesinde dolar/TL'de yaşanan düşüşle birlikte 500 TL'nin altına geriledi. Altın, tahvil faizlerindeki gerileme ve enflasyonun yükseleceğine dair endişelerle yeni haftaya 1.814 dolardan başladı.
Altın, gündemin en merak edilen konularından birisidir. Binlerce insan Google gibi arama motorlarına "Altın fiyatları ne kadar?", "Altın fiyatı", "Çeyrek altın fiyatı", "Gram altın ne kadar" gibi sorguları yazarak öğrenmek ister. Güne dibe çakılarak başlayan altın son bir haftanın düşük fiyatını adeta aldı. Gün içersinde alım ve satım yapacaklara özel olarak hazırladığımız yazı içersinde sizlerde güncel bir şekilde altın fiyatlarını öğrenebilir; yatırımlarınızı ona göre şekillendirebilirsiniz. Şimdilerde düşük seyreden altının yılsonunda ise iki katına çıkacağına işaret edilip; yatırımcının altını bozdurmak amacıyla biraz daha beklemesi gerekliliğini vurguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Küresel altın fiyatları, geçen hafta 1.830 doların üstünü gördükten sonra gerilerken gram altın bayram tatili öncesinde dolar/TL'de yaşanan düşüşle birlikte 500 TL'nin altına geriledi. Altın, tahvil faizlerindeki gerileme ve enflasyonun yükseleceğine dair endişelerle yeni haftaya 1.814 dolardan başladı. Gram altın ise bayram tatili öncesi Dolar/TL 'de yaşanan gerilemeyle birlikte 500 TL'nin altında işlem görüyor.
Ons altın fiyatı
Son 5 haftayı kazançla kapatan ons altın, Haziran'ı 2016'dan bu yana en kötü aylık performansıyla kapattıktan sonra Temmuz başından bu yana yüzde 2,46 yukarıda bulunuyor. 15 Temmuz'da 1.834 dolara kadar tırmanarak 1 ayın zirvesini gören ons altın, bu haftaya 1.813 dolar civarında başladı.
Gram altın fiyatı
Gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının bir süredir birbirini dengelemesiyle uzun süredir dar bir fiyat aralığında işlem görüyordu. Bayram tatili öncesi dolar/TL'de yaşanan düşüş ile birlikte 500 TL'nin altına inen gram altın, yeni haftaya 497 TL civarında başladı.
ALTINDA YÜKSELİŞ İSTEĞİ SÜREBİLİR
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Enflasyon endişelerinin arka planda kalmaya devam ettiği ortamda Fed'in güvercin duruşunu sürdürmesi Ons Altın için katalizör olmaya devam edebilir. Buna ek olarak ekonomilerde kısmi yavaşlamaya işaret eden veriler ve Delta varyantı kaynaklı riskler de Ons Altın için destekleyici. Bu kapsamda, değerli madenin yükseliş isteğini sürdürebileceğini düşünüyoruz.