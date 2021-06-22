Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Hızla tavana çıkıyor, görenler çılgına döndü! Sadece 1 gecede olan oldu! 22-24 ve 18 ayar altın bilezik...

Aktüel olarak değişen altın maliyetlerindeki son gidişat, bir hayli kişinin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Binlerce vatandaşın yakından ilgilendiği altın maliyetleri güne birden yükseliş yaşayarak başladı. Haziran ayı süresince düz bir çizgide ilerleyen ya da çizgiden emin bir düşüş yaşayan altın son yarıyılların azami maliyetine erişti. Birçok kişi ise güncel altın fiyatlarını merak ettiği için "Altın fiyatları ne kadar?" gibi sorguları Google üzerinden aratmaya başladılar. Ons altın fiyatının bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olacağı tahmin ediyor. İşte gram altın ve dolar kuruyla ilgili tahminler...

22.06.2021 10:34 - Son Güncelleme: 22.06.2021 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





