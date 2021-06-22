Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Hızla tavana çıkıyor, görenler çılgına döndü! Sadece 1 gecede olan oldu! 22-24 ve 18 ayar altın bilezik...
Aktüel olarak değişen altın maliyetlerindeki son gidişat, bir hayli kişinin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Binlerce vatandaşın yakından ilgilendiği altın maliyetleri güne birden yükseliş yaşayarak başladı. Haziran ayı süresince düz bir çizgide ilerleyen ya da çizgiden emin bir düşüş yaşayan altın son yarıyılların azami maliyetine erişti. Birçok kişi ise güncel altın fiyatlarını merak ettiği için "Altın fiyatları ne kadar?" gibi sorguları Google üzerinden aratmaya başladılar. Ons altın fiyatının bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olacağı tahmin ediyor. İşte gram altın ve dolar kuruyla ilgili tahminler...
Yatırım denilince akıllara gelen ilk değerli eşyalardan biri olan altın, ağızların açık kalmasına neden oldu. Fiyatlar hızla yukarı çıkarken görenlerde çılgına döndü. Sadece 1 gecede adeta tüm ipler koptu. Binlerce yatırımcının ağzı açık kalırken alıcı ve satıcılarda güncellenen fiyatlar karşısında şok yaşadı. OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çıkabilir. Singapur merkezli OCBC Bank'ın değerlendirmesine göre altın fiyatlarında daha düşük seviyeler beklenmeli. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediyor.
Dolar kuru uzun vadede aylık seyirde yükselen bir kanalda ve 2018 yılından itibaren içerisinde hareket ettiği yukarı kanalı bir basamak üste taşıdı. BIST 100 Endeksi ise 1.445 seviyesinin altına kayarak bir kez daha 1.256-1.450 bandına geriledi. Endeks 1.445 seviyesinin üzerine çıkmadıkça zayıf seyir sürecektir.
AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEMLER ARTTI
Açığa satış ve kredili işlemler arttı. Öne çıkan 5 detay şöyle: 1 Borsaya yeni gelen yatırımcılarla birlikte elde tutma süreleri düştü. Açığa satış ve kredili işlemlerse arttı.
2 Borsada açığa satış işlemleri toplam hacmin yüzde 9'unu oluşturuyor.
3 Açığa satış işlem hacmi 2019'da 135 milyar TL iken 2020'de 312 milyar TL'ye çıktı. 2021'de 222 milyar TL'ye indi ancak bu oran da hala yüksek.