Altın düşecek mi? Yükselecek mi? ’O tarihte ortalık karışacak’ diyen İslam Memiş gram altın için uyarı verdi

İslam Memiş'in belirttiğine göre, bu hafta küresel piyasalarda dikkat çeken büyük bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Ancak para piyasaları, Ortadoğu'daki gerilimlere odaklanmış durumda. Bölgeden gelen haberlerin piyasalarda önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan Memiş, bu haftayı yatırım yaparken dikkatli olunması gereken bir dönem olarak niteliyor. Özellikle altın ve gümüş konusunda kar satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Borsa ve Döviz Kurlarında Beklentiler İstanbul Borsası'nda (BIST 100) 8.800 puan seviyesinin altının riskli olduğunu belirten Memiş, bu seviyelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.