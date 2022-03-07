Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Milyonlar şok içerisinde kalakaldı! O tarihte... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın bugün kaç TL?

ALTIN DÜŞTÜĞÜ ANDA ALMAYA BAKIN

Peter Grosskopf, hisse senedi piyasaları daha çok oynaklık gördükçe altına olan ilginin artmaya devam etmesini beklediğini kaydetti. Hisse senetlerinde büyük bir bozulma görmeyi beklemediğini, fakat sahip olunan ortamda normal bir düzeltmenin yatırımcıları güvenilir liman varlıklarına yöneltmek amacıyla yeterli olacağını da sözlerine ekledi. Yatırımcıların altını uzun vadeli bir varlık olarak nasıl oynamaları gerektiği ile ilgili Grosskopf, "Jeopolitik vaka riskleri nedeniyle piyasayı daha yükseğe çıkarmak yerine, fiyatlar ve faiz düşükken satın almaya bakın" dedi.