Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Milyonlar şok içerisinde kalakaldı! O tarihte... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın bugün kaç TL?
Peş peşe açıklama yapıldı. Milyonlar şok içerisinde kalakaldı! O tarihte... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın bugün kaç TL? Altın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının oluşturduğu kaygılar bundan dolayı yükselişine devam ediyor.Altında yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde 2 bin doların üzeri test edildi. Altın fiyatları piyasada çoğalan jeopolitik tansiyon bundan dolayı geride bıraktığımız hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti.Yatırımcıların harp bundan dolayı güvenilir liman alımlarıyla eş güdümlü çoğalan enflasyon beklentileri de altını destekledi.Enflasyon manzarası yönünden yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle Brent petrol 140 dolara yaklaştı.
Altın yatırımcıları Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışmayı yakından takip etmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenilir limana yönelmeleriyle ons altın yeni haftaya 2 bin doların üstünde başladı. Dolar/TL ise 14.25 lira bandında dalgalanıyor. Yeni haftanın ilk prosedür gününde ons altın 2 bin doların üzerini test etti. Gram altın ise 911 TL bandından dalgalanıyor. Altın fiyatları piyasada çoğalan jeopolitik tansiyon bundan dolayı geride bıraktığımız hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti. Öte yandan altın fiyatlarıyla alakalı şok eden tahminler peş peşe gelmeye başladı. Önümüzdeki süreçte altın fiyatları ne olacak? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı son dakika bütün gelişmeler...
ALTINA YATIRIM ARTTI
Commerzbank stratejistleri, güvenilir liman çekiciliği yardımıyla sarı metalin desteğini sürdürmesini bekliyor. Analistler, "Görünüşe göre, çoğalan Rusya-Ukrayna ihtilafının arka planında yatırımcıların emniyet gereksinimleri hala mühim. Pazar katılımcıları arasındaki yüksek riskten kaçınma, düşen hisse senedi piyasalarında ve mühim ölçüde düşük tahvil faizlerinde de belirgin. Her ikisi de altını güvenilir bir liman olarak çekici kılan faktörler" yorumunda bulunuyor.
Sprott Inc CEO'su Peter Grosskopf, verilen bir röportajda yatırımcıların günlük fiyat dalgalanmalarını görmezden gelmeleri ve pazarının daha geniş uzun vadeli yükseliş trendine odaklanmaları gerekliliğini söyledi. Grosskopf, son birkaç senede neyin değiştiğine dair olarak yatırımcıların nihayet küresel ekonomi üzerindeki çoğalan enflasyon tehdidini fark ettiklerini belirtti.
Ünlü CEO şu değerlendirmelerde bulundu:"İnsanlar bir şey yapmazlarsa korunamayacaklarını anlamaya başlıyorlar. Baskılar arttı, bu yüzden tahvillerde olmak size zarar verecek. Hissede olmak size zarar verir. Nakit tutmak sizi cezalandırıyor ama şu anda nakit tutmak ihtiyatlı. Altın uzun vadeli bir varlık durumuna geldi. Portföydeki yararı artıyor."
ALTIN DÜŞTÜĞÜ ANDA ALMAYA BAKIN
Peter Grosskopf, hisse senedi piyasaları daha çok oynaklık gördükçe altına olan ilginin artmaya devam etmesini beklediğini kaydetti. Hisse senetlerinde büyük bir bozulma görmeyi beklemediğini, fakat sahip olunan ortamda normal bir düzeltmenin yatırımcıları güvenilir liman varlıklarına yöneltmek amacıyla yeterli olacağını da sözlerine ekledi. Yatırımcıların altını uzun vadeli bir varlık olarak nasıl oynamaları gerektiği ile ilgili Grosskopf, "Jeopolitik vaka riskleri nedeniyle piyasayı daha yükseğe çıkarmak yerine, fiyatlar ve faiz düşükken satın almaya bakın" dedi.