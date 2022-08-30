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Haberler Ekonomi Almayan bin pişman olur! 120.000 TL'ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL'de devlet yardımı var

Almayan bin pişman olur! 120.000 TL'ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL'de devlet yardımı var

Ev fiyatlarının son dönemde oldukça arması sonrasında vatandaşlar yeni alternatifler aramaya yöneldi. Ev sahibi olmak isteyenler ise devayı prefabrik ev yaptırmakta buluyorlar. Beton evlere ya da ahşap evlere göre daha makul fiyatlarda olması sebebiyle olabildiğince ilgi görmektedir. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, parasal desteğe gereksinimi olan pek çok vatandaşın yanında olmaya devam ediyor... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım takviyeleri uygulamaları çerçevesinden gıda, barınma, doğum ve terör yardımına kadar pek çok alanda vatandaşlara destek veriyor.

takvim.com.tr
30.08.2022 12:55 - Son Güncelleme: 30.08.2022 12:57
Almayan bin pişman olur! 120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var

1+1 ve aşağı yukarı 49 metre kareli bir prefabrik eve 120 bin liraya sahip olunabiliyor. Bu evler olabildiğince süratli bir şekilde yapılabilmekte olup aşağı yukarı 2 hafta içinde makul fiyatlarda ev sahibi olabilirsiniz. Üstelik devlet katkısıyla!

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Almayan bin pişman olur! 120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var

Prefabrik Evlerde Devlet Yardımı Nasıl Belirleniyor?

Prefabrik ev yaptırmak isteyenler ve bu sayede ev sahibi olmak isteyen çoğu vatandaş bu yardımı incelemeye başladı.

Almayan bin pişman olur! 120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var

Devlet yardımları yaptırmak dilediğiniz evin boyutlarına ve arsanızın büyüklüğüne göre değişmektedir. Tabi ki bu evlerin tamamı yardım ile yaptırılmamaktadır.

Almayan bin pişman olur! 120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var

Uygun şartları gerçekleştiren kişilerin ev maliyetlerin yüzde 35'i devlet doğrultusundan karşılanmaktadır.

Almayan bin pişman olur! 120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var

150.000 Devlet Yardımı İçin Gerekli Şartlar Neler?

Bu yardım herkes doğrultusundan sarfedilen bir yardım değildir. Yararlanabilmek amacıyla birtakım koşulları sağlayabiliyor olmanız gerekmektedir.

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