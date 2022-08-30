Almayan bin pişman olur! 120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var

1+1 ve aşağı yukarı 49 metre kareli bir prefabrik eve 120 bin liraya sahip olunabiliyor. Bu evler olabildiğince süratli bir şekilde yapılabilmekte olup aşağı yukarı 2 hafta içinde makul fiyatlarda ev sahibi olabilirsiniz. Üstelik devlet katkısıyla!