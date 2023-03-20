Alacaklar, satacaklar 2 gün sonraya dikkat! Artacak mı, çakılacak mı? Altın fiyatlarında ardı ardı deprem! Canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Son zamanlarda altın fiyatları, tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, birçok kişinin altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu makalede, bugünün altın fiyatları hakkında güncel bilgiler sunacağız. ABD'de başlayan bankacılık krizi azalmaya başlayınca altın fiyatları 2000 dolar seviyesinin altın geriledi. Ons Altın fiyatları 1990 dolara kadar yükseldi. 2000 dolar sınırından dönen ons altın güne 1987 dolardan başladı. Bu hafta altın piyasasın gözü Fed faiz kararına çevrildi. Fed tarafından gelecek açıklama altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Fed'in son bankacılık krizlerinden dolayı faiz artırmadanm kaçınması bekleniyor.
Altın fiyatları, tarihinin en yüksek seviyelerine doğru hızla ilerliyor. Ons altın 1986 dolara kadar yükselirken gram altın, ons altının desteğiyle rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu durum, yatırımcıları altın fiyatları hakkında araştırmalar yapmaya sevk ediyor. Güncel olarak gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?
ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altın fiyatlarını destekliyor. Altının onsu kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması da altın fiyatlarını etkiliyor.
Yatırımcılar Neden Altına Yöneldi?
Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatları da yükseliyor.
Altın Fiyatlarındaki Kritik Tarih: 22 Mart
22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı.