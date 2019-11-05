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Konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları

Kamu bankalarından beklenen faiz indirim müjdesi geldi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel kredilerde faiz oranları güncellendi! İşte kamu bankalarının yeni faiz indirimi ayrıntıları... Devletin sahip olduğu bankalar olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, müşterilerine en uygun faiz oranları ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kullandırmasıyla ünlü bankalar arasında yer alıyor. Eylül ayında konut satışı yüzde 400 artarak rekor kırdı. Hedef Kasım ve Aralık'ta yeni rekorlar kırmak. Uzmanlar, 'Konut almanın doğru zamanı' derken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Her gün yeni bir bankadan ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi alanında indirim geliyor. Peki, Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredi faiz oranları nedir?

05.11.2019 17:05 - Son Güncelleme: 05.11.2019 17:05
Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları

Konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Bankalar ev sahibi olmak isteyenlere kredi veriyor. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi oluyor. En düşük konut kredisi faizinin hangi bankada olduğu merak ediliyor. Kamu bankaları 0,99 konut kredisi faiz oranı vermeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat konut kredisi hesaplama işlemleri ve konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri sizlerle..

İşte Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları

Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları


AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 1,17

İhtiyaç kredisi faizi: 1.27

Kredi faiz oranı: 1,23

Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları


INGBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 1,09

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,21

Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları

TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 1,17

İhtiyaç kredisi faizi: 1.26

Taşıt Kredisi: 1.19

Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları

YAPIKREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 1,17

İhtiyaç kredisi faizi: 1.34

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,49

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