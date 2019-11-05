Konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları

Kamu bankalarından beklenen faiz indirim müjdesi geldi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel kredilerde faiz oranları güncellendi! İşte kamu bankalarının yeni faiz indirimi ayrıntıları... Devletin sahip olduğu bankalar olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, müşterilerine en uygun faiz oranları ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kullandırmasıyla ünlü bankalar arasında yer alıyor. Eylül ayında konut satışı yüzde 400 artarak rekor kırdı. Hedef Kasım ve Aralık'ta yeni rekorlar kırmak. Uzmanlar, 'Konut almanın doğru zamanı' derken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Her gün yeni bir bankadan ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi alanında indirim geliyor. Peki, Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredi faiz oranları nedir?



05.11.2019 17:05 - Son Güncelleme: 05.11.2019 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





