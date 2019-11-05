Konut kredisi faizi ne kadar? Ev kredisi güncel faiz oranları
Kamu bankalarından beklenen faiz indirim müjdesi geldi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel kredilerde faiz oranları güncellendi! İşte kamu bankalarının yeni faiz indirimi ayrıntıları... Devletin sahip olduğu bankalar olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, müşterilerine en uygun faiz oranları ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kullandırmasıyla ünlü bankalar arasında yer alıyor. Eylül ayında konut satışı yüzde 400 artarak rekor kırdı. Hedef Kasım ve Aralık'ta yeni rekorlar kırmak. Uzmanlar, 'Konut almanın doğru zamanı' derken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Her gün yeni bir bankadan ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi alanında indirim geliyor. Peki, Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredi faiz oranları nedir?
Konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Bankalar ev sahibi olmak isteyenlere kredi veriyor. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi oluyor. En düşük konut kredisi faizinin hangi bankada olduğu merak ediliyor. Kamu bankaları 0,99 konut kredisi faiz oranı vermeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat konut kredisi hesaplama işlemleri ve konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri sizlerle..
İşte Akbank, Yapıkredi, ING, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları