Akaryakıtta DEV İNDİRİM! 📢 O tarihte başlıyor! BRENT son 6 ayın dibini gördü! ⛽ 4 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Motorin ve benzin fiyatlarına gelen indirim sonrasında LPG'ye zam yapıldı. Araç sahipleri brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor. İşte güncel akaryakıt (LPG, Motorin ve Benzin) fiyat listesi...
04.08.2022 19:22 - Son Güncelleme: 04.08.2022 19:22
Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediliyor. İşte 4 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...