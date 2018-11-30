AK Partiden milyonları ilgilendiren kanun teklifi

AK Parti'den milyonları ilgilendiren kanun teklifi
AK Parti milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir kanun teklifini Meclis'e sundu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde; Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler bulunuyor. İşte AK Parti'nin sunduğu kanun teklifinden öne çıkanlar...
AK Parti içerisinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok önemli düzenlemelerin bulunduğu bir kanun teklifini Meclis'e sundu. Konu ile ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Muş yaptığı açıklamada 71 maddelik kanun teklifinin "ihtiyaç duyulan düzenelemelere yönelik" olduğunu söyledi. İşte Mehmet Muş'un açıklamaları ve AK Parti tarafından sunulan kanun teklifinin öne çıkan maddeleri...
- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi
- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31/12/2023 tarihine uzatılması
- Ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi
- İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi