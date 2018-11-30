2019 vergi, harç ve cezalardaki artış oranları belli oldu! 2019 vergi, harç ve cezalar ne kadar?
Yeni yıl öncesi vergi, harç ve cezalardaki artış oranı belli oldu. 2019 Ocak ayından itibaren vergi, harç ve cezalarda yüzde 23,73 oranında bir artış olacak.
30 Kasım 2018 Cuma, 09:43:46
Güncelleme: 09:52:05
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu.
2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan değerleme oranları belli oldu.
Yeniden değerleme harçları da etkileyecek.
Buna göre 6 aylık pasaport 137.40 liradan 170 liraya