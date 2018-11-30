2019 vergi, harç ve cezalardaki artış oranları belli oldu! 2019 vergi, harç ve cezalar ne kadar?

Yeni yıl öncesi vergi, harç ve cezalardaki artış oranı belli oldu. 2019 Ocak ayından itibaren vergi, harç ve cezalarda yüzde 23,73 oranında bir artış olacak.

30 Kasım 2018 Cuma, 09:43:46 Güncelleme: 09:52:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





