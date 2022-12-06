18-40 yaş arası online başvursun! 19 ilde KPSS sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı... 9.700 TL maaş! İŞKUR düdüğü çaldı!

İŞKUR ARALIK 2022 İŞ İLANLARI! İŞKUR aracılığı ile bankada, okulda, kurs merkezlerinde, büroda, kamu ve özel sektörde, hastanede çalışabilirsiniz. Başvurular açıldı! İŞKUR 81 il genelinde binlerce işçi, personel ve memur alımı yapacağını duyurdu 18 yaş üstü herkes başvurabilir. KPSS puanı olmayan vatandaşlar için de ilanlar mevcut. Temizlik, güvenlik personeli, sekreter, kaynakçı, boyacı ve daha bir çok meslekte alım yapılacak. En az 5.500 TL maaş veriliyor. İşte detaylar...