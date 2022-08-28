Aile Bakanlığı hesaplara 2.340 TL para yatırıyor! ATM veya PTT'den çocuk başına para alın! Okul ve kırtasiye ihtiyaçları için e-Devlet'ten başvurmak yeterli! 1 - 2 yıl boyunca...
Aile Bakanlığı tarafından destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bunlardan biri de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti olarak biliniyor.S osyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekir. Peki, kimler SED ödemesi alabilir? SED başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapmaya devam ediyor. E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli. Peki, kimler SED ödemesi alabilir? SED başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırıldığını bildirdi.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti sunduğunu belirtti.
2 BİN 337 TL DESTEK VERİLDİ!
Bu hizmet sayesinde ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini aktaran Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine işaret etti.
SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını vurgulayan Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 lira destek verildiğini kaydetti.