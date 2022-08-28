Aile Bakanlığı hesaplara 2.340 TL para yatırıyor! ATM veya PTT’den çocuk başına para alın! Okul ve kırtasiye ihtiyaçları için e-Devlet’ten başvurmak yeterli! 1 - 2 yıl boyunca...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapmaya devam ediyor. E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli. Peki, kimler SED ödemesi alabilir? SED başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!