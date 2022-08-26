Aile Bakanlığı hesaplara 1.500 lira yatıracak! Bugün e-Devlet’ten başvuran 15 gün içinde parasını alacak! PTT veya ATM’den alın! 12 ay boyunca...

Dar gelirli olup da kirasını ödeyemeyen vatandaşlar amacıyla devlet kira yardımı parası veriyor. Kira yardımı verilmesi amacıyla kesinlikle ailenin hane gelirinin belli bir ücretin altında olması gerekiyor. Kira yardımı emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Peki, Kaymakamlıktan kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir? İşte merak edilenler!