Aile Bakanlığı 1150 TL ödeme yapacak! Formu dolduran 2 hafta sonra PTT kartından çekecek! TC kimlik No: 2,4,6,8 olanlar dikkat! Online başvuruyla...

Devlet, kirasını ödeyemeyen vatandaşlara 1.150 TL 'ye kadar kira yardımı yapıyor. Başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Peki kira yardımı nasıl alınır? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar haberimizde!