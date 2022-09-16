Aile Bakanlığı 650 TL nakit veriyor! 'Ev hanımıyım sosyal güvencem yok' diyenlere destek ödemesi! TC'yi tuşla PTT'den al! 2 ayda 1...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 10'dan fazla yardım bulunuyor. Bu yardımlar arasında sadece kadınlara yönelik olan bir çok destek de yer alıyor. Bu sosyal yardım imkanlarından yararlanmak isteyenler için tüm merak edilen detaylara yer verdik. İşte kadınlara yönelik yardımlar...