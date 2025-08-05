Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı alan binlerce hak sahibi Ağustos ayı ödemeleri için güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakıma muhtaç ağır engelli bireylerin ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası 2025 yılı ikinci yarısındaki memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplandı. Peki ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte il il liste.
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