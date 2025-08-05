Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Ödeme Takvimi Aynı, Tutarlar Değişti

Evde bakım yardımı her ay olduğu gibi il bazında planlı şekilde yatırılmaya devam edecek. Zamlı tutarlar, ödeme takvimi doğrultusunda Ağustos ayı içinde hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT şubelerine aktarılacak.

Ödemeler genellikle her ayın 15'i ile 31'i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.