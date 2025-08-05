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Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı alan binlerce hak sahibi Ağustos ayı ödemeleri için güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakıma muhtaç ağır engelli bireylerin ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası 2025 yılı ikinci yarısındaki memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplandı. Peki ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte il il liste.

Giriş Tarihi:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenen Evde Bakım Yardımı, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki artışın ardından zamlandı.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, zamlı evde bakım maaşları 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ödenmeye başlanacak.

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2025 Temmuz Zammı Maaşlara Nasıl Yansıdı?

Bakan Göktaş, Temmuz ayı itibarıyla güncellenen memur maaş katsayısıyla birlikte Evde Bakım Yardımı'nın da artırıldığını duyurdu.

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Ocak–Temmuz 2025 döneminde aylık 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, yapılan düzenlemeyle birlikte 11.702 TL'ye yükseltildi. Bu artış, Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak yatırılacak.

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Ödeme Takvimi Aynı, Tutarlar Değişti

Evde bakım yardımı her ay olduğu gibi il bazında planlı şekilde yatırılmaya devam edecek. Zamlı tutarlar, ödeme takvimi doğrultusunda Ağustos ayı içinde hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT şubelerine aktarılacak.

Ödemeler genellikle her ayın 15'i ile 31'i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

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Tutarlar güncellenmiş olsa da ödeme tarihleriyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

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Destekten Kimler Yararlanabiliyor?

Evde bakım yardımı, ağır engelli raporu bulunan bireylerin bakımını üstlenen ve gelir kriterlerini sağlayan aile bireylerine veriliyor. Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen bu destek, hem engelli bireylerin hem de onları evde bakarak destekleyen yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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