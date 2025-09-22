ABD MENŞELİ OTOMOBİLLER LİSTESİ 2025: Jeep, Ford, Tesla, Chevrolet araç fiyatları düşecek mi? Yeni vergi düzenlemesi hangi araçları kapsıyor?
Otomobil ithalatında yeni bir döneme giriliyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatına uygulanan ek mali yükümlülükleri sonlandırdı. Karar, Cumhurbaşkanı tarafından alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ABD menşeli otomobiller hangileri? BMW, Jeep, Ford, Mercedes, Tesla gibi araçların fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler.
