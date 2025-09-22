PODCAST CANLI YAYIN

ABD MENŞELİ OTOMOBİLLER LİSTESİ 2025: Jeep, Ford, Tesla, Chevrolet araç fiyatları düşecek mi? Yeni vergi düzenlemesi hangi araçları kapsıyor?

Otomobil ithalatında yeni bir döneme giriliyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatına uygulanan ek mali yükümlülükleri sonlandırdı. Karar, Cumhurbaşkanı tarafından alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ABD menşeli otomobiller hangileri? BMW, Jeep, Ford, Mercedes, Tesla gibi araçların fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alkollü içecekler, binek otomobil, yaprak tütün ve makyaj malzemeleri gibi bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatına 2018'de getirilen ek vergiler yürürlükten kaldırıldı. Peki yeni düzenleme neler getirecek? İşte merak edilenler.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerli üretimin desteklenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ekonomiye katkı sağlayan ürünlerde sürekli politikaların güncellendiği vurgulandı.

Binek Otomobil İthalatına Yeni Düzenleme

Öte yandan otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen düzenleme kapsamında, bazı binek otomobillerin yurt dışından ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, yerli ve milli üretimin korunmasının, cari açığın azaltılmasının ve nitelikli istihdamın sürdürülmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, dünya ticaretindeki korumacılık eğilimleri, iç ve dış piyasa dinamikleri ile küresel trendlerin sürekli takip edildiği ifade edildi.

Otomotiv Sektörüne Stratejik Vurgu

Açıklamada, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik önemi öne çıkarıldı. Ana ve yan sanayi üretimi, ihracat hacmi ve doğrudan-dolaylı istihdam açısından sektörün kritik bir rol oynadığı kaydedildi.

Son dönemde artan ithalat baskısı ve haksız rekabet, sektörün korunmasını zorunlu kıldı. Bu çerçevede, hem tüketici hem de sektör yararını gözeten yeni bir mali yükümlülük sistemi hayata geçirildi.

Yeni Ek Mali Yükümlülükler

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobiller için ek mali yükümlülükler şöyle belirlendi:

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller: Yüzde 25 veya minimum 6.000 dolar (hangisi yüksekse)

Plug-in hibrit otomobiller: Yüzde 30 veya minimum 7.000 dolar

Elektrikli otomobiller: Yüzde 30 veya minimum 8.500 dolar

Düzenleme, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde hazırlandı.

Karar kapsamında ithalat işlemlerine başlanmış araçlar için 60 günlük bir geçiş süreci tanındı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, Resmî Gazete'de yayımlanmasını takip eden 60. gün itibarıyla başlayacak.

Ticaret Bakanlığı, sektördeki küresel trendleri ve üretici-tüketici faydasını dikkate alarak, yerli üretimi ve ihracatı destekleyen politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

ABD Menşeli Araçlarda Fiyat İndirimi Bekleniyor

2018'den bu yana ABD menşeli bazı binek otomobillerin ithalatına uygulanan ek vergilerin kaldırılmasının ardından Jeep, Ford ve Tesla gibi markaların bazı modellerinde fiyat düşüşü öngörülüyor.

Ancak fiyat indirimleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD MENŞELİ BAZI ARABA MARKALARI

📌Tesla
📌Ford
📌Jeep
📌Chevrolet
📌Dodge
📌Chrysler
📌Cadillac
📌Buick
📌Lincoln

📌2018 TARİHLİ KARARDA YER ALAN ÜRÜNLER VE EK VERGİ ORANLARI