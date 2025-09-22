ABD MENŞELİ OTOMOBİLLER LİSTESİ 2025: Jeep, Ford, Tesla, Chevrolet araç fiyatları düşecek mi? Yeni vergi düzenlemesi hangi araçları kapsıyor?

ABD Menşeli Araçlarda Fiyat İndirimi Bekleniyor

2018'den bu yana ABD menşeli bazı binek otomobillerin ithalatına uygulanan ek vergilerin kaldırılmasının ardından Jeep, Ford ve Tesla gibi markaların bazı modellerinde fiyat düşüşü öngörülüyor.

Ancak fiyat indirimleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.