A101 kurbanlık fiyatlarında yüzleri güldüren fiyatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Temmuz bayrama özel indirimler var!

Her hafta Perşembe günleri uygun fiyatlarla pek çok ürünü satışa sunan A101 marketleri yarın sabah ziyaret edecek olan vatandaşlar şimdiden merakla kampanyaları incelemeye başladı. Özellikle ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar A101 kurbanlık fiyatları ve kesim şekilleriyle ilgileniyor. Bunun yanı sıra televizyondan beyaz eşyaya, giyimden gıdaya birçok üründe çeşitlilik ve cepleri zorlamayacak fırsatlar var. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Temmuz…