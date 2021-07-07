A101 kurbanlık fiyatlarında yüzleri güldüren fiyatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Temmuz bayrama özel indirimler var!
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan A101'in bu hafta Perşembe günü kataloğundaki indirimler yine cepleri serinletecek. 2021 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar özellikle A101 kurbanlık fiyatlarında yüzleri güldüren fiyatlarla karşılaştı ve yoğun ilgi gösteriyor. Küçükbaş ve büyükbaş helal kesimde taksit fırsatı da bulunuyor. Ayrıca A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Temmuz bayrama özel indirimler var. Özellikle Toshiba televizyon fırsatı ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. İşte güncel katalog…
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan A101'in bu hafta Perşembe günü kataloğundaki indirimler yine cepleri serinletecek. 2021 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar özellikle A101 kurbanlık fiyatlarında yüzleri güldüren fiyatlarla karşılaştı ve yoğun ilgi gösteriyor. Küçükbaş ve büyükbaş helal kesimde taksit fırsatı da bulunuyor. Ayrıca A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Temmuz bayrama özel indirimler var. Özellikle Toshiba televizyon fırsatı ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. İşte güncel katalog…
Her hafta Perşembe günleri uygun fiyatlarla pek çok ürünü satışa sunan A101 marketleri yarın sabah ziyaret edecek olan vatandaşlar şimdiden merakla kampanyaları incelemeye başladı. Özellikle ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar A101 kurbanlık fiyatları ve kesim şekilleriyle ilgileniyor. Bunun yanı sıra televizyondan beyaz eşyaya, giyimden gıdaya birçok üründe çeşitlilik ve cepleri zorlamayacak fırsatlar var. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 8 Temmuz…