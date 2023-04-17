A101, BİM ve ŞOK'ta BAYRAM İNDİRİMİ! O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! Ayçiçek yağı 27,50'ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

A101 BİM ve ŞOK'ta indirim günleri başladı. O tarihe kadar stok yapmak mümkün! Abalı Pet Ayçiçek Yağı 1 litre 45,90'dan 27,50'ye düştü. Sultan Kangal Dana sucuk 58,50'den, 34,90'a indi. İşte 3 zincir marketin bu haftaki indirimli ürünlerinin tümü...