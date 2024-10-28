Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. Bu yıl da Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 300 bin kişi emekli aylığına kavuştu. Yıl sonuna kadar bu sayı daha da artacak. Emekli aylığı bağlananlara bayram ikramiyesi ve banka promosyonu gibi ek gelirlerin yolu açılırken; bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olanlara muafiyet kapısı açılıyor. Peki bu muafiyet ne zaman devreye giriyor? Kimler, hangi şartlarla muafiyetten yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

KİMLERE MUAFİYET İMKANI VAR?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor.