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Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım'da ödeme yapar mı?

Emlak vergisinde ikinci taksit kasım ayında ödenecek. 2024'e kadar emekli aylığı bağlananlardan şartları sağlayanlar muafiyet kapsamında. Bu yıl emekli olan 300 bin kişi ise 2025'ten itibaren vergi ödemeyecek.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 07:05
Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. Bu yıl da Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 300 bin kişi emekli aylığına kavuştu. Yıl sonuna kadar bu sayı daha da artacak. Emekli aylığı bağlananlara bayram ikramiyesi ve banka promosyonu gibi ek gelirlerin yolu açılırken; bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olanlara muafiyet kapısı açılıyor. Peki bu muafiyet ne zaman devreye giriyor? Kimler, hangi şartlarla muafiyetten yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?

KİMLERE MUAFİYET İMKANI VAR?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor.

Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?

ÇALIŞAN EMEKLİLER MUAFİYETTEN YARARLANIR MI?
Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.

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