913 TL'si bu ay ödenecek! Milyonlara müjde! Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! İşte 2020 tediye parası ödeme tarihi
913 TL'si bu ay ödenecek! Milyonlara müjde! Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! İşte 2020 tediye parası ödeme tarihi... 2020 tediye parası kamu işçileri tarafından bekleniyor. Kamuda çalışan işçilere her yıl 4 taksit şeklinde ödenen tediyenin bu yılki tutarı 4297 TL oldu. 52 günlük tediye ücretinin ilki 31 Ocak'ta hesaplarda olacak. Maden işçileri için tediye tek seferde ödeniyor. Ödeme Aralık ayında yapılıyor. Tediye ödemesi alacak işçiler heyecanla detayları araştırıyor. Peki, 2020 tediye parası ne zaman yapılacak? 26 günlük ikramiyenin kalan yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Ayrıca yılın ikinci 6 aylık döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük daha ikramiye ödemesi yapılacak. Bu karar ile ödeme tarihleri belli olacak..
Kamuda çalışan işçilere her yıl tediye ödemesi yapılıyor. Tediye ödemeleri kamuda çalışan asgari ücretliler için en büyük ek kaynaklardan biri durumunda. Asgari ücretli çalışana bu yıl 4297 TL tediye 4 taksitte ödenecek. Özellikle Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde tediye ödeme tarihleri hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. İşte 2020 yılı tediye ödeme tarihleri.
İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?
26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.
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