905 TL ödeme yapılıyor! 15 günde PTT’den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı TC kimlikle kayıt yapana karşılıksız para veriyor! 12 ay boyunca...

Dar gelirli olup da kirasını ödeyemeyen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı parası veriyor. Ancak kira yardımı emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!