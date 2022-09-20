905 TL ödeme yapılıyor! 15 günde PTT'den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı TC kimlikle kayıt yapana karşılıksız para veriyor! 12 ay boyunca...
Aylık olarak 1150 TL veriliyor! Dar gelirli kişiler kiralarını ödemekte zorlanmaları durumunda kira destek ödemesinden faydalanmak üzere büyük ilgi gösteriyor. Maddi olarak zor şartlarda yaşam sürdüren ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri açısından çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından kira desteği sağlanıyor. Aylık 1500 lira 12 ay boyunca kiracılara ödeniyor. Kira desteğine e-develt üzerinden başvurulabiliyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!
20.09.2022 11:37 - Son Güncelleme: 20.09.2022 11:37
Dar gelirli olup da kirasını ödeyemeyen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı parası veriyor. Ancak kira yardımı emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!
İhtiyacı olan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Kirasını ödeyemeyen kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık tarafından başlatılan sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi ailelere 1500 lira kira yardımı gerçekleştiriliyor.