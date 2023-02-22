Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

Kadroya geçmeyi bekleyenler merakla son gelişmeleri takip ediyor. Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Bu kapsamda çalışma hayatıyla alakalı gündem konuları da deprem sebebiyle ertelenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. Peki, kimler kadroya alınacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
22.02.2023 09:56 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:56
90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem öncesi TBMM'nin gündeminde EYT düzenlemesi ve 90 bin taşerona kadro gibi önemli gündem maddeleri bulunuyordu. Asrın felaketi sonrası Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdi. Bu kapsamda kadroya geçmeyi bekleyen işçiler son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ERTELENDİ Mİ?
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Deprem öncesi Kabine'nin 6 Şubat'ta yapılması planlanıyordu.

90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

Bu toplantıda da geçici işçiye kadronun ele alınması ön görülüyordu.

Geçici işçiye kadro düzenlemesi için henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin geçici işçiye kadro hakkında şunları söyledi;

Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.

90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söylemişti.

SON DAKİKA