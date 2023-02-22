90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...
Kadroya geçmeyi bekleyenler merakla son gelişmeleri takip ediyor. Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Bu kapsamda çalışma hayatıyla alakalı gündem konuları da deprem sebebiyle ertelenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. Peki, kimler kadroya alınacak? İşte detaylar...
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem öncesi TBMM'nin gündeminde EYT düzenlemesi ve 90 bin taşerona kadro gibi önemli gündem maddeleri bulunuyordu. Asrın felaketi sonrası Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdi. Bu kapsamda kadroya geçmeyi bekleyen işçiler son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin geçici işçiye kadro hakkında şunları söyledi;
Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.
BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söylemişti.