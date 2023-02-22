90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO! Son 6 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! Listede olanlar...

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem öncesi TBMM'nin gündeminde EYT düzenlemesi ve 90 bin taşerona kadro gibi önemli gündem maddeleri bulunuyordu. Asrın felaketi sonrası Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdi. Bu kapsamda kadroya geçmeyi bekleyen işçiler son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...