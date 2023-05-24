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Haberler Ekonomi 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

Bankalar tarafından duyurulan promosyon müjdeleri en sık aratılanlar araısında yer alıyor. Maaşını taşımayı düşünen emekliler bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini değerlendirmeye başladı. Mayıs sonu itibariyle birçok banka kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte en yüksek promosyon ve emekli kredisi veren bankalar...

takvim.com.tr
24.05.2023 09:26 - Son Güncelleme: 24.05.2023 09:26
8.500 TL promosyon + 25.00 TL kredi imkanı! Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

Emekliye kredi imkanı ve promosyon kampanyaları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle konuyla ilgili yapılan duyurular büyük ilgiyle takip ediliyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar....

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8.500 TL promosyon + 25.00 TL kredi imkanı! Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

YAPIKREDİ EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyarak Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi başvurunuzu 36 aya varan vade fırsatlarıyla yapabilir, krediniz onaylandığında hemen kullanabilirsiniz.

8.500 TL promosyon + 25.00 TL kredi imkanı! Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Kredi Tutarı - Aylık Taksit Tutarı - Toplam Geri Ödeme Tutarı
25.000 ₺ 2.858,54 ₺ 34.302,53 ₺
70.000 ₺ 8.003,92 ₺ 96.047,04 ₺

8.500 TL promosyon + 25.00 TL kredi imkanı! Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

YAPIKREDİ 8.500 TL PROMOSYON

8.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

8.500 TL promosyon + 25.00 TL kredi imkanı! Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

6 Nisan 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

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